الشرطة تضبط قطعاً أثرية وتلقي القبض على شخص في جنين





وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة، حول حيازة شخص من سكان المحافظة لمواد أثرية، وأنه متواجد في مدينة جنين.





على الفور، تحركت قوة إلى مكان تواجده، وألقت القبض عليه حيث ضبط بحوزته (27) قطعة، تنوعت ما بين عملة معدنية وكسر من الزجاج والفخار، وحجارة يشتبه أنها أثرية، تم إرسالها لمكتب وزارة السياحة والآثار في المحافظة؛ لفحصها أصولاً، وتبين جراء ذلك بأنها أثرية.





وأكد البيان، أنه تم توقيف المشتبه به، والتحرز على المضبوطات؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة (27) قطعة أثرية، وألقت القبض على شخص في جنين.