شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر













رام الله - دنيا الوطنكشفت كاميرات مراقبة، اليوم الأحد، لحظات وضع شخص عبوة ناسفة بمحيط كنيسة "السيدة العذراء وأبو سيفين" في مدينة نصر في جمهورية مصر العربية، حيث انفجرت وأدت إلى مقتل ضابط أمن وإصابة آخر.وظهر في الفيديو شخص شاب يسحب حقيبة سفر وسط حركة عادية في الحي، دون أن يثير أي شكوك من حوله.