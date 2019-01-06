فريدمان: خطة السلام الأمريكية ستُؤجل عدة أشهر





جاء تصريح فريدمان خلال زيارته باحة حائط البراق في القدس القديمة، برفقة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.





وأعلن مسؤولون أمريكيون، تأجيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ (صفقة القرن) بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عدة مرات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ظهر اليوم، أن خطة السلام الأمريكية؛ لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لن ترى النور إلا بعد عدة أشهر.