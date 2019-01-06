الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تبحثان سبل دعم ومناصرة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنبحث يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وقدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سبل الدعم اللازم لمناصرة الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل ما يتعرضون له من هجمة وحشية وغير مسبوقة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية التي تتسابق على سحب إنجازاتهم، والضغط عليهم بكافة السبل.جاء ذلك، في اللقاء الذي تم ظهر اليوم الأحد في مكتب وزير الأوقاف، وبحضور وكلاء الوزارة من المؤسستين حسام أبو الرب، وعبد القادر الخطيب، والمستشار الوكيل زياد الرجوب.وقال ادعيس بأن وزارة الأوقاف، لن تألوا جهداً في دعم قضية الأسرى، وذلك لأسباب شرعية ووطنية وسياسية؛ فهؤلاء الأسرى بما قدموه ولا زالوا يقدمونه من تضحيات في سبيل مشروعنا الوطني، يحتاجون منا إلى دعم ومناصرة عملية ومعنوية، بما يحفظ لهم حقوقهم، ويمكنهم من الصبر في سجون الاحتلال.من جهته، قال أبو بكر: إن هيئة الأسرى والمحررين تحمل العبء الأكبر في الدفاع عن هذه القضية الحساسة، والتي تمسَّ كل بيت في فلسطين، وهي تعمل جاهدة، في ظل الصعوبات والضغوطات الدولية التي تمارس للنيل من هذه القضية الأساس في المشروع الوطني.