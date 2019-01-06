إغلاق معبر رفح غداً وإعادة فتحه يوم الثلاثاء بسبب أعياد الميلاد

رام الله - دنيا الوطنقررت السلطات المصرية، إغلاق (معبر رفح البري) غداً الاثنين، أمام حركة المسافرين، وإعادة فتحه يوم الثلاثاء، وذلك بسبب الأعياد الميلادية، وفق ما أوضحت وزارة الداخلية بغزة.وبدأت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم الأحد، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وهي طوائف الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط، والأحباش.