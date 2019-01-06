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شؤون فلسطينية

اختيار النائب العام عضواً في اللجنة الاستشارية لقضاة المحكمة الدولية

اختيار النائب العام عضواً في اللجنة الاستشارية لقضاة المحكمة الدولية
أحمد براك
رام الله - دنيا الوطن
 تلقى النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أحمد براك رسالة تهنئة من رئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.

 وذلك لاختياره عضواً في اللجنة الاستشارية لاختيار قضاة المحكمة الجنائية الدولية وذلك خلال الجلسة السابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف والذي تم عقده في 5/12/2018 في مدنية لاهاي.

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