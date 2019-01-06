حبيب: نبذل جهوداً لإتمام مهرجان الانطلاقة بغزة ولن نسمح لفتح وحماس بتجاوز الخطوط

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، أن الفصائل الفلسطينية مستمرة في بذل الجهود؛ لإتمام مراسم مهرجان انطلاق حركة فتح، مشيراً إلى أن النتائج، ستُعلن في حال إتمامها.





وقال حبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه تم التوافق مع حركة حماس على أن يتم تأجيل المهرجان على قاعدة السماح وليس على قاعدة الرفض، وأن يُوضع في حال إتمامه في الحجر الوطني، وحجر القوى الفلسطينية؛ لإتمامه على ما يرام.



وأوضح حبيب، أن الكل الوطني، حريص على أمن الوطن والمواطن، وأنه من غير مسموح لأي من فتح وحماس تجاوز الخطوط، متابعاً: "نتمنى أن يحرص الجميع على مصلحة الشعب الفلسطيني، ونضع الخطط لتجاوز هذه المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

وأضاف حبيب، أن الجهد الوطني لن يتوقف لتجاوز الأزمات على الساحة الفلسطينية، هناك جهد يبذل من أجل تجاوز كل الأزمات بين فتح وحماس.