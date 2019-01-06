الصحّة تُغلق مطعماً في الخليل لافتقاره للشروط الصحيّة











رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، مطعماً في الخليل، لافتقاره لأدنى الشروط الصحية والبيئية.وأفادت الوزارة، أنه تم إغلاق المطعم، وإحالة الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، حيث تم إتلاف جميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي بداخله.وقد أجرت مديرية صحة الخليل، جولة تفقدية لعدد من المطاعم والمخابز والمحال التجارية؛ للتأكد من شروط السلامة الغذائية والصحية فيها.وتعمل وزارة الصحيّة الفلسطينية بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن؛ للتأكد من سلامة الغذاء، ومطابقته للشروط الصحية.