مباشر | مباراة اتحاد خانيونس وشباب رفح | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

النقابات المهنية: لا يُوجد اتفاق على تعديلات "الضمان" وفعالياتنا النقابية مُستمرّة

النقابات المهنية: لا يُوجد اتفاق على تعديلات "الضمان" وفعالياتنا النقابية مُستمرّة
خاص - دنيا الوطن 
قال المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، اليوم الأحد: إنه لم يتم التوصل إلى أيّة تعديلات حول قانون الضمان الاجتماعي، مع اللجنة الوزارية، مشدداً على استمرار الفعاليات النقابية التصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أمين سر المجلس، نقيب المحاسبين، عبد الله عابدة في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هناك لجاناً فنية تجتمع، وما تتوصل إليه اللجان الفنية، ترفع تقاريرها لمرجعياتها.

وأضاف: "هناك لجنة انبثقت من يوم الخميس عن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، وانبثقت عنها اللجنة الفنية، لتجتمع مع اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، وهاتان اللجنتان تعقدان اجتماعات".

وقال: "نحن في المجلس التنسيقي، لدينا 28 مطلباً، يتم دراستها من الأطراف، حيث إن قانون الضمان الاجتماعي ليس مختصاً بالنقابات فقط، بل هناك عمّال وهناك أرباب عمل ومجتمع مدني".

وأكد أمين سر المجلس التنسيقي، أنه "كان هناك اجتماع أمس للجان الفنية واستمر من الساعة 12 ظهراً إلى السادسة مساء، واللجان توصلت إلى صيغ معينة، ومهمة اللجان رفع تقارير لمرجعياتها المختلفة، والقرار النهائي سيكون للنقباء، وليس اللجنة الفنية، والأخيرة مفوّضة لأخذ وجهات النظر، وهي تضم محامين ومهنيين".

وشدّد عابدة على وجود ثلاث نقاط محورية، يتم مناقشتها، والنقابات متمسكة بها، وهي: نسب الاشتراكات للعمال وأرباب العمل، وصناديق التقاعد للنقابات المهنية، ومعاملة المنفعة، وهذه الأمور لم يتم التوافق عليها.

وأكد أمين سر المجلس التنسيقي، أنه لا يوجد اتفاق بين المجلس التنسيقي واللجنة الوزارية على تعديلات نهائية، ولم ترفع ولم نرَ تعديلات نهائية وفعالياتنا النقابية التصعيدية مستمرة".

وقال: إن يوم 15 من هذا الشهر، سيكون هناك إضراب، ويوم 10 من الشهر ذاته، سيكون أيضاً تعليق للدوام، احتجاجاً على عدم التوصل إلى نتائج خلال الحوار مع الحكومة.

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وتلقي القبض على شخص في جنين

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وتلقي القبض على شخص في جنين

الجهاد الإسلامي: الجهود المصرية لإتمام المصالحة لم تتوقف أبدًا

الجهاد الإسلامي: الجهود المصرية لإتمام المصالحة لم تتوقف أبدًا

الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تبحثان سبل دعم ومناصرة الأسرى

الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تبحثان سبل دعم ومناصرة الأسرى

إغلاق معبر رفح غداً وإعادة فتحه يوم الثلاثاء بسبب أعياد الميلاد

إغلاق معبر رفح غداً وإعادة فتحه يوم الثلاثاء بسبب أعياد الميلاد

اختيار النائب العام عضواً في اللجنة الاستشارية لقضاة المحكمة الدولية

اختيار النائب العام عضواً في اللجنة الاستشارية لقضاة المحكمة الدولية

حبيب: نبذل جهوداً لإتمام مهرجان الانطلاقة بغزة ولن نسمح لفتح وحماس بتجاوز الخطوط

حبيب: نبذل جهوداً لإتمام مهرجان الانطلاقة بغزة ولن نسمح لفتح وحماس بتجاوز الخطوط

إطلاق ميثاق جودة عسل النحل الفلسطيني والدليل الإرشادي

إطلاق ميثاق جودة عسل النحل الفلسطيني والدليل الإرشادي

الصحّة تُغلق مطعماً في الخليل لافتقاره للشروط الصحيّة

الصحّة تُغلق مطعماً في الخليل لافتقاره للشروط الصحيّة

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وتلقي القبض على شخص في جنين

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وتلقي القبض على شخص في جنين

الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تبحثان سبل دعم ومناصرة الأسرى

الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى والمحررين تبحثان سبل دعم ومناصرة الأسرى

إغلاق معبر رفح غداً وإعادة فتحه يوم الثلاثاء بسبب أعياد الميلاد

إغلاق معبر رفح غداً وإعادة فتحه يوم الثلاثاء بسبب أعياد الميلاد

حبيب: نبذل جهوداً لإتمام مهرجان الانطلاقة بغزة ولن نسمح لفتح وحماس بتجاوز الخطوط

حبيب: نبذل جهوداً لإتمام مهرجان الانطلاقة بغزة ولن نسمح لفتح وحماس بتجاوز الخطوط

إطلاق ميثاق جودة عسل النحل الفلسطيني والدليل الإرشادي

إطلاق ميثاق جودة عسل النحل الفلسطيني والدليل الإرشادي

الصحّة تُغلق مطعماً في الخليل لافتقاره للشروط الصحيّة

الصحّة تُغلق مطعماً في الخليل لافتقاره للشروط الصحيّة

&#34;التربية&#34; ومعهد علوم الأعصاب يبحثان التعاون في مجال الصحة النفسية

"التربية" ومعهد علوم الأعصاب يبحثان التعاون في مجال الصحة النفسية

مطران الأقباط: أملنا أن يعم الرخاء والأمن الأراضي المقدسة

مطران الأقباط: أملنا أن يعم الرخاء والأمن الأراضي المقدسة

منوعات

&#34;مافيا&#34; محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر &#34;أخلاق بلطجة&#34;.. ومحمد صبحي &#34;عشوائي&#34;

"مافيا" محمد رمضان تقسم الوسط الفني..هاني شاكر "أخلاق بلطجة".. ومحمد صبحي "عشوائي"

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

خديجة بن حمو.. ملكة جمال &#34;غير عادية&#34; تثير الجدل في الجزائر

خديجة بن حمو.. ملكة جمال "غير عادية" تثير الجدل في الجزائر

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

شاهد: الرئيس الفلسطيني يُكرّم عددًا من نجوم مصر بهذه الأوسمة

عربي

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

شاهد: لحظة وضع عبوة ناسفة في محيط كنيسة بمصر

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا