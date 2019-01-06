خلال لقائها بالفصائل.. شرطة غزة: مقتحمو تلفزيون فلسطين موظفون بالسلطة والحادث ردة فعل

أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اللواء تيسير البطش، أن جولات التحقيق المستمرة من جانب جهاز المباحث العامة، أسفر عن اعتقال الجناة، الذين نفذوا اعتداءً على تلفزيون فلسطين الجمعة الماضي.





وقال البطش، خلال مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع للشرطة الفلسطينية بممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إن اللقاء جاء لإطلاع الفصائل على آخر مستجدات الاعتداء على تلفزيون فلسطين.







وأوضح البطش، أن جولات التحقيق المستمرة، أسفرت عن مخرجات دلت على الفعالين والجناة، متابعاً: "هم الآن بقبضة القانون، هذا الحدث والذي مس المؤسسة الإعلامية الفلسطينية".





وأضاف: "توجهت المباحث والأدلة الجنائية لمسرح الحدث والتحقيق الميداني والمعلوماتي، حيث تشير المعطيات والمخرجات، إلى أن الدافع وراء الحادث قيام بعض منتسبي أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية بهذا العمل كردة فعل، وأحد المعتدين موظف بتلفزيون فلسطين".







واستطرد: "بهذا نضع حداً للاتهامات التي توزع جزافاً هنا وهناك، وهذه هي الحقيقة والجناة في يد العدالة، وأطلعنا الفصائل على كامل الحدث وتفاصيله".



رام الله - دنيا الوطن