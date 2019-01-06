مطران الأقباط: أملنا أن يعم الرخاء والأمن الأراضي المقدسة

رام الله - دنيا الوطنقال النائب البطريركي لطائفة الأقباط الأنبا أنطونيوس: إنهم سيصلّون من أجل أن يحل السلام العادل في ربوع الأراضي المقدسة.وقال أنطونيوس: رسالتنا أن يحل السلام على كل البلاد في العالم، وأن يعم الهدوء والفرح بين شعوب العالم، وأن يسود الرخاء والمحبة في عيد ميلاد رمز السلام.وكان موكب النائب البطريركي، قد وصل صباح اليوم إلى ساحة المهد، قادماً من مدينة المهد، حيث جرى له استقبال رسمي، حسب (الستاتيكوس) المتبع.وبعد المصافحة، واصل الموكب مترجلاً، بعدها دخل إلى مقر الأقباط في داخل كنيسة المهد، واستقبل المهنئين، استعداداً للمشاركة في قداس منتصف الليل.