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الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية

الرئيس السوداني يُجري تعديلات حكومية
الرئيس السوداني عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، تعديلات حكومية، حيث أصدر تعديلات، تقضي بتعيين الخير النور المبارك وزيراً للصحة، خلفاً لمحمد أبو زيد مصطفى، والذي أعفي من منصبه في وقت سابق.

وعين عصام الدين محمد عبد الله، أميناً عاماً لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر، أميناً عاماً لدار الوثائق القومية، وبابكر جابر أحمد كبلو، وكيلاً لوزارة الصحة، وفق وكالة الأنباء السودانية. 

وأصبح عبد المنعم السني أحمد، مشرفاً عاماً على "النيباد"، (الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا)، وأحمد عبد القادر محمد، أميناً عاماً للمجلس القومي، لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وشمل القرار الجمهوري، تعيين محمد حاتم سليمان، مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كما عُين السفير العبيد أحمد مروح، نائباً لمدير سلطة الطيران المدني.

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