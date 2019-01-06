العمليات الفلسطينية تدفع سائقي الحافلات الإسرائيلية للإضراب

على إثر العمليات المتواصلة في الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطنقرّر سائقو شركة الحافلات الإسرائيلية (ايغد) صباح اليوم الأحد، الموافق 6 كانون الثاني/ يناير، الإضرابوأعرب مسؤول نقابة سائقي الشركة عن احتجاجه على تحويل خطوط الحافلات المصفحة إلى أماكن أخرى غير منطقة رام الله، على الرغم من تعرض المنطقة لأكثر من أربع عمليات إطلاق نار مؤخرًا، قتل فيها جنديان، وأصيب أكثر من 10 آخرين.ويأتي ذلك بعد تعرّض حافلة للشركة الإسرائيلية لإطلاق نار الليلة الماضية قرب مستوطنة (بيت إيل) شمالي رام الله، وإصابة سائقها المستوطن بالشظايا، وتضرّر الحافلة ماديًا.