العمليات الفلسطينية تدفع سائقي الحافلات الإسرائيلية للإضراب
رام الله - دنيا الوطن
قرّر سائقو شركة الحافلات الإسرائيلية (ايغد) صباح اليوم الأحد، الموافق 6 كانون الثاني/ يناير، الإضراب على إثر العمليات المتواصلة في الضفة الغربية.
وأعرب مسؤول نقابة سائقي الشركة عن احتجاجه على تحويل خطوط الحافلات المصفحة إلى أماكن أخرى غير منطقة رام الله، على الرغم من تعرض المنطقة لأكثر من أربع عمليات إطلاق نار مؤخرًا، قتل فيها جنديان، وأصيب أكثر من 10 آخرين.
ويأتي ذلك بعد تعرّض حافلة للشركة الإسرائيلية لإطلاق نار الليلة الماضية قرب مستوطنة (بيت إيل) شمالي رام الله، وإصابة سائقها المستوطن بالشظايا، وتضرّر الحافلة ماديًا.
قرّر سائقو شركة الحافلات الإسرائيلية (ايغد) صباح اليوم الأحد، الموافق 6 كانون الثاني/ يناير، الإضراب على إثر العمليات المتواصلة في الضفة الغربية.
وأعرب مسؤول نقابة سائقي الشركة عن احتجاجه على تحويل خطوط الحافلات المصفحة إلى أماكن أخرى غير منطقة رام الله، على الرغم من تعرض المنطقة لأكثر من أربع عمليات إطلاق نار مؤخرًا، قتل فيها جنديان، وأصيب أكثر من 10 آخرين.
ويأتي ذلك بعد تعرّض حافلة للشركة الإسرائيلية لإطلاق نار الليلة الماضية قرب مستوطنة (بيت إيل) شمالي رام الله، وإصابة سائقها المستوطن بالشظايا، وتضرّر الحافلة ماديًا.
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