دولي

"رشيدة طليب" تُزيل إسرائيل من خريطة مكتبها

"رشيدة طليب" تُزيل إسرائيل من خريطة مكتبها
رشيدة طليب
رام الله - دنيا الوطن
أجرت رشيدة طليب، أول امرأة من أصل فلسطيني، تنتخب عضواً في الكونغرس الأميركي، تغييراً على خريطة مكتبها في الكونغرس بواشنطن العاصمة، حذفت بموجبه إسرائيل واستبدلتها بفلسطين.

ولاحظت مراسلة موقع (بزفيد) الإخباري الأميركي، التي كانت تقوم بجولة في مكتب طليب الجديد،"تغييراً طفيفاً" على الخريطة المعلقة بمكتبها.

وكشفت إحدى الصور التي نشرتها المراسلة على حسابها بـ (تويتر) أن شخصا ما- ربما لم تكن طليب- وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة "فلسطين"، مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل.

وكانت طليب استهلّت مهامها بالتوعد ببدء إجراءات إقالة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفته بعبارة نابية، مثيرةً غضب الجمهوريين، بعد أقل من يوم من بدء عمل مجلس النواب الأميركي الجديد ذي الأغلبية الديمقراطية.

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