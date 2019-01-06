حماس تُعلّق على إصرار فتح لإحياء ذكرى الانطلاقة بغزة

اتهم القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، حركة فتح بـ "الإصرار على زعزعة الاستقرار الأمني، وخلق المزيد من الأزمات"، وذلك من خلال إصرارها على إقامة مهرجان الانطلاقة في غزة، بدون أية ترتيبات مع الأجهزة المسؤولة.



وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في تغريدة عبر (تويتر): "إصرار فريق عباس على إقامة مهرجان في غزة، بدون أية ترتيبات مع الأجهزة المسؤولة فيها، يعكس إصراره على زعزعة الاستقرار الأمني، وخلق المزيد من الأزمات، وهذا الفريق، يتحمل المسؤولية عن أية تداعيات"، وفق تعبيره.









وكانت حركة فتح، أعلنت أن مهرجان الانطلاق المركزي، بمناسبة الذكرى 54 للثورة الفلسطينية، سيقام في ساحة السرايا بمدينة غزة، يوم غد الاثنين.



وقال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "احتفالنا بانطلاقتنا أمر مقدس بالنسبة لنا، وهو حق لا يمكن انتزاعه من حركة فتح، حتى الاحتلال لم يقم بذلك".

رام الله - دنيا الوطن