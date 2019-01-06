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الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأحد، دورة تتضمن بحث جملة من القضايا، بينها سبل إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع سوريا.

وستبحث الجلسة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود، تمثل عناوين رئيسة، تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، وخاصة إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية التي جمدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

ورجحت المصادر، وفق ما نقلت مجلة (الأهرام العربي) المصرية، أن يتخذ المجلس قراراً يسمح بإعادة فتح سفارات الدول العربية في العاصمة السورية دمشق مع إعادة فتح سفارات سوريا في العواصم العربية.

وأشارت المصادر إلى وجود مجموعتين داخل الجامعة العربية، الأولى تحث على اتخاذ قرار بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات خلال اجتماع اليوم، الأمر الذي يمهد بدوره لحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية الاقتصادية في لبنان الشهر الجاري، ومن ثم القمة الدورية للجامعة في آذار/ مارس المقبل.

أما المجموعة الثانية، فتقترح أن يتم السماح في اجتماع المندوبين اليوم، بعودة السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، وعودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، وتأجيل البت في قرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة إلى القمة المقبلة، على أن يكون هذا القرار بيد الزعماء العرب في آذار/ مارس المقبل.

ولفتت المصادر إلى أنه "لم يستقر الجميع على موقف موحد حتى الآن، لكن المؤكد وفق جميع المصادر، أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، صارت مسألة وقت في نهاية المطاف".

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