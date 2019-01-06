تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأصيب جنديان بريطانيان في صفوف القوات الخاصة، بجروح بالغة في هجوم صاروخي شنه تنظيم الدولة، منطقة الشعفة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور في سوريا.وشن التنظيم، الهجوم بصاروخ ذكي، مستهدفاً وحدات حماية الشعب الكردية، وأسفر أيضاً عن مقتل أحد عناصر قوات سوريا الديمقرطية، وإصابة آخر بجراح.وتم نقل الجنود البريطانيين المصابين بواسطة القوات الأميركية جواً من مكان الحادث؛ لتلقي العلاج الطبي، حيث تُقاتل عناصر في هذه القوات إلى جانب أفراد من الجيش الأمريكي.