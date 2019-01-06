محافظ القدس يُطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق أسفل الأقصى ومحيطه

رام الله - دنيا الوطنطالب محافظ القدس، عدنان غيث، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بتشكيل فريق دولي؛ للكشف عن الأنفاق التي حفرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أسفل المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه من البلدة القديمة، وحي سلوان.وحذر غيث، في بيان صحفي، من خطورة ما يجري، وما تقوم به إسرائيل من تغييرات تاريخية في المدينة المقدسة، مؤكداً وجوب أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها تجاه المدينة المحتلة، وبحسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.