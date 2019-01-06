شؤون فلسطينية

وصول كشوفات رواتب الشهداء والأسرى والجرحى إلى البنوك بغزة

وصول كشوفات رواتب الشهداء والأسرى والجرحى إلى البنوك بغزة
خاص دنيا الوطن
وصلت ظهر اليوم الأحد، كشوفات أسماء رواتب الشهداء والأسرى والجرحى إلى البنوك في قطاع غزة.

وقالت مصادر بنكية لـ"دنيا الوطن": نؤكد أن أكثر من 1000 اسم رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وصلت إلى البنوك، وسيتم صرف رواتبهم مساء اليوم، عبر الصراف والبنوك.

وكانت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، نفت الخميس الماضي، ما تم تداوله حول قطع رواتب عدد من الجرحى في قطاع غزة، وذلك بعد صرف الحكومة للرواتب يوم الخميس.

وقالت الوزير لـ "دنيا الوطن"، إن ما يجري تداوله عار عن الصحة، ولم يُقطع راتب أي جريح في قطاع غزة، لافتةً إلى أن الأمر مرتبط بوصول الحوالة المالية للبنوك.

وأضافت الوزير: "وصلت الحوالة المالية للبنوك على دفعتين، الأمر الذي أدى إلى خلل في صرف الرواتب لكافة الجرحى"، مؤكدةً أن جميع الجرحى، سيتلقون رواتبهم الأحد المقبل، ولم يُقطع راتب أحد.

وتابعت: "المؤسسة لم تقطع رواتب أي من الجرحى منذ مدة، كما أننا لم نوقف رواتب الجرحى، الذين تقرر وقفها نظراً لعدم استحقاقهم، وبإمكان كافة الجرحى استلام رواتبهم اعتباراً من يوم الأحد". 

أخبار ذات صلة

التربية تقر برنامج امتحان &#34;الإنجاز&#34; وتؤكد على أهمية ملفه

التربية تقر برنامج امتحان "الإنجاز" وتؤكد على أهمية ملفه

محافظ القدس يُطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق أسفل الأقصى ومحيطه

محافظ القدس يُطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق أسفل الأقصى ومحيطه

الخارجية: تُطالب العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع دعوات هدم أسوار القدس

الخارجية: تُطالب العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع دعوات هدم أسوار القدس

الصحة بغزة تبحث مع مؤسسات دولية ومانحة تداعيات أزمة الوقود على مرافقها

الصحة بغزة تبحث مع مؤسسات دولية ومانحة تداعيات أزمة الوقود على مرافقها

عريقات: حل الانقسام يتمثل بتنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2017

عريقات: حل الانقسام يتمثل بتنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2017

فتح: غداً الاثنين إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة

فتح: غداً الاثنين إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة

الجبهة الشعبية: الأصل أن يقوم بالاستدعاءات والاعتقالات الجيش الإسرائيلي وليس جهات فلسطينية

الجبهة الشعبية: الأصل أن يقوم بالاستدعاءات والاعتقالات الجيش الإسرائيلي وليس جهات فلسطينية

عريقات يُحذِّر من بيانات وأخبار مدسوسة باسم منظمة التحرير

عريقات يُحذِّر من بيانات وأخبار مدسوسة باسم منظمة التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

التربية تقر برنامج امتحان &#34;الإنجاز&#34; وتؤكد على أهمية ملفه

التربية تقر برنامج امتحان "الإنجاز" وتؤكد على أهمية ملفه

محافظ القدس يُطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق أسفل الأقصى ومحيطه

محافظ القدس يُطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق أسفل الأقصى ومحيطه

الخارجية: تُطالب العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع دعوات هدم أسوار القدس

الخارجية: تُطالب العالمين العربي والإسلامي بالتعامل بمنتهى الجدية مع دعوات هدم أسوار القدس

الصحة بغزة تبحث مع مؤسسات دولية ومانحة تداعيات أزمة الوقود على مرافقها

الصحة بغزة تبحث مع مؤسسات دولية ومانحة تداعيات أزمة الوقود على مرافقها

عريقات: حل الانقسام يتمثل بتنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2017

عريقات: حل الانقسام يتمثل بتنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2017

فتح: غداً الاثنين إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة

فتح: غداً الاثنين إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة

بسبب الأحوال الجوية: إلغاء المسير البحري 22 للأسبوع الثاني على التوالي

بسبب الأحوال الجوية: إلغاء المسير البحري 22 للأسبوع الثاني على التوالي

البردويل: اقتراح فصائلي يقضي بتأجيل مهرجان انطلاقة فتح في غزة

البردويل: اقتراح فصائلي يقضي بتأجيل مهرجان انطلاقة فتح في غزة

منوعات

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

صورة أحلام الأخيرة تثير قلق الجمهور

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

شاهد: هذا ما لاحظه الجمهور في فيديو لوفاء الكيلاني قبل 20 عامًا

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

الفنانة شهيرة تظهر بدون حجاب بعد سنوات من ارتدائه

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

حمزة هوساوي وأسيل عمران يُجبران كريستيانو رونالدو على التفاعل بأدائهما

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

إحالة شيرين للنيابة بتهمة الإساءة لمصر وزوجها يكشف مفاجأة

خديجة بن حمو.. ملكة جمال &#34;غير عادية&#34; تثير الجدل في الجزائر

خديجة بن حمو.. ملكة جمال "غير عادية" تثير الجدل في الجزائر

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

ناهد السباعي تستفز جمهورها بصورة جريئة مع صديقها

&#34;تعبنا يا بلدنا&#34;.. قاسم النجار وشادي البوريني ضد الانقسام بعمل غنائي جديد

"تعبنا يا بلدنا".. قاسم النجار وشادي البوريني ضد الانقسام بعمل غنائي جديد

فيديو من حفل عمرو دياب كشف بوضوح حقيقة انفصاله عن دينا الشربيني

فيديو من حفل عمرو دياب كشف بوضوح حقيقة انفصاله عن دينا الشربيني

عربي

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

الجامعة العربية تبحث اليوم عودة سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

تنظيم الدولة يُصيب جنديين بريطانيين في سوريا

مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

صحيفة: الجامعة العربية تسمح بإعادة العلاقات مع سوريا

صحيفة: الجامعة العربية تسمح بإعادة العلاقات مع سوريا