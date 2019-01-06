وصول كشوفات رواتب الشهداء والأسرى والجرحى إلى البنوك بغزة

خاص دنيا الوطنوصلت ظهر اليوم الأحد، كشوفات أسماء رواتب الشهداء والأسرى والجرحى إلى البنوك في قطاع غزة.وقالت مصادر بنكية لـ"دنيا الوطن": نؤكد أن أكثر من 1000 اسم رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، وصلت إلى البنوك، وسيتم صرف رواتبهم مساء اليوم، عبر الصراف والبنوك.وكانت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، نفت الخميس الماضي، ما تم تداوله حول قطع رواتب عدد من الجرحى في قطاع غزة، وذلك بعد صرف الحكومة للرواتب يوم الخميس.وقالت الوزير لـ "دنيا الوطن"، إن ما يجري تداوله عار عن الصحة، ولم يُقطع راتب أي جريح في قطاع غزة، لافتةً إلى أن الأمر مرتبط بوصول الحوالة المالية للبنوك.وأضافت الوزير: "وصلت الحوالة المالية للبنوك على دفعتين، الأمر الذي أدى إلى خلل في صرف الرواتب لكافة الجرحى"، مؤكدةً أن جميع الجرحى، سيتلقون رواتبهم الأحد المقبل، ولم يُقطع راتب أحد.وتابعت: "المؤسسة لم تقطع رواتب أي من الجرحى منذ مدة، كما أننا لم نوقف رواتب الجرحى، الذين تقرر وقفها نظراً لعدم استحقاقهم، وبإمكان كافة الجرحى استلام رواتبهم اعتباراً من يوم الأحد".