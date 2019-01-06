الصحة بغزة تبحث مع مؤسسات دولية ومانحة تداعيات أزمة الوقود على مرافقها





يشار إلى أن مستشفيات وزارة الصحة بغزة، تعاني من أزمة كبيرة، حيث لم يتم توريد الوقود لها، منذ فترة طويلة، وهي مهددة بالتوقف.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة: إنها تبحث مع المؤسسات الدولية والمانحة، تداعيات أزمة الوقود الخانقة على مجمل المرافق والخدمات الصحية.ودعت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، في تغريدة عبر (تويتر): الجميع للعمل الفوري لتطويق الأزمة.وكان القدرة، حذّر من أن تفاقم أزمة الوقود، سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية و"سيضعنا أمام خيارات قاسية خلال أيام؛ إذا لم يتم توريد الوقود للمستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة".