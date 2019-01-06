فتح: غداً الاثنين إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة



وحيا القواسمي أبناء شعبنا في القطاع الحبيب، الذين أسقطوا بثباتهم وصبرهم كل المؤامرات، وهم يسجلون الآن أروع معان العزة والكرامة والكبرياء، وهم يتعرضون للأذى الشديد على أيدي تدعي أنها متوضئه، وتناست أبسط تعاليم ديننا الحنيف.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، أن غداً الاثنين الساعة الثانية عشرة والنصف في ساحة السرايا، هو الموعد والمكان المتفق عليهما والمعلن للاحتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية "انطلاقة حركة فتح" وإننا نأمل من الفصائل إزالة أية عقبات أمام هذا الاحتفاء الوطني، والذي يجب أن يكون محل ترحيب من الجميع دون استثناء.ودعا القواسمي في تصريح صحفي، أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة العزة، إلى الخروج نساء ورجالاً وشيوخاً وشباباً وأطفالاً، للتأكيد على وحدة التاريخ والحاضر والمستقبل والمصير، وأننا شعب لا يقبل القسمة إلا على نفسه، وعلى التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، وأن القدس هي العاصمة والرواية، وللإعلان عن رفضكم القاطع لصفقة العار الصهيو- أمريكية، والتفافكم حول الموقف الذي يعبر عنه القائد العام لحركة فتح الرئيس محمود عباس.