الجبهة الشعبية: الأصل أن يقوم بالاستدعاءات والاعتقالات الجيش الإسرائيلي وليس جهات فلسطينية

قالت مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن الاعتقالات التي تُجريها أجهزة الأمن في قطاع غزة، لأفراد من حركة فتح، غير مقبولة، داعية إلى ضرورة منح المواطنين الحرية الكاملة للتعبير عن رأيهم، سواء في الضفة أو غزة.وأكدت أبو دقة، خلال حديثها لـ"دنيا الوطن"، أن الاستدعاءات والاعتقالات، يقوم بها الجيش الإسرائيلي فقط، وليس مقبولًا، أن تقوم جهات فلسطينية، بتلك الممارسات، خصوصًا وأن الاعتقالات تكون غالبًا على خلفيات سياسية.وأوضحت أن من حق كل الفلسطينيين، إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وألا يتم منع أحدًا من ذلك، مؤكدة أن تلك الذكرى للكل الوطني الفلسطيني، وأولهم حركة فتح، وأيضًا على حماس أن تكون في إحياء الذكرى المُعاصرة.واعتبرت أبو دقة، أن أي قرار يصدر من قبل السلطة الفلسطينية، بوقف استحقاقات الفصائل الفلسطينية المالية، مرفوضة، ولا يمكن مساومة تلك القوى بالمال، وما حدث في ذلك يُسيء للقيادة، متابعة: أما بخصوص إمكانية وقف رواتب الأسرى المُحررين، فإن ذلك يُمثل ضربة للمشروع الوطني، استنادًا لنضالات هؤلاء الأسرى، وتاريخهم الكبير.