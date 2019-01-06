دولي

ليبرمان: الأموال التي تدخل غزة تهدف إلى تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق

ليبرمان: الأموال التي تدخل غزة تهدف إلى تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق
أفيجدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان: إن الأموال التي تدخل غزة، تهدف إلى "تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق وتنفيذ الهجمات"، على حد زعمه.

وأضاف في لقاءٍ مع صحيفة (يديعوت أجرونوت): "مرة أخرى هجوم إطلاق نار، ومرة أخرى تنجو أرواح بمعجزة، ومرة أخرى يكون رد الحكومة الإسرائيلية على الإرهاب هو تحويل 15 مليون دولار من قطر إلى حماس".

وتابع: "هذه هي في الواقع الدفعة الثالثة التي ينقلها (كابينت) إلى حماس كل شهر على أساس أن هذه الأموال، تهدف إلى إفادة سكان غزة، لكن في الواقع نحن نرى ذر الرماد في العيون".

وأردف ليبرمان: "لا يحصل سكان غزة على دولار من العائدات"، وفق ما قال.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أوضح أن المنحة القطرية لموظفي حكومة غزة السابقة، عن شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ستكون خلال الأيام المقبلة في غزة.

وكان من المقرر، أن يصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم إلى القطاع، ولكن مصادر إسرائيلية قالت: إن الزيارة تأجلت.

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