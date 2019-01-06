عريقات يُحذِّر من بيانات وأخبار مدسوسة باسم منظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطنحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، من بيانات وأخبار مدسوسة، باسم منظمة التحرير، أو الادعاء باسم موقع (م. ت. ف).ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عريقات اليوم الأحد، "بأن أكثر من جهة، أصدرت بيانات وأخباراً مدسوسة باسم منظمة التحرير، أو الادعاء باسم موقع (م. ت. ف)، وأن أياً من هذه الأخبار أو البيانات، لم تصدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو أي من دوائرها أو مؤسساتها.