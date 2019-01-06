شؤون فلسطينية

أبو زهري يتهم الرئيس عباس بـ "التورط في مُخطط فصل غزة"

أبو زهري يتهم الرئيس عباس بـ "التورط في مُخطط فصل غزة"
سامي أبو زهري
رام الله - دنيا الوطن
اتهم القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس، بـ "التورط في مُخطط فصل غزة".

وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن "سياسة محمود عباس في خنق غزة، بالإضافة لحلّ المجلس التشريعي، الذي يُشكل الرابط السياسي بين غزة والضفة، يؤكد أنه متورط في مخطط فصل غزة، وأنه اختار أن ينهي حياته خائناً للقضية"، وفق تعبيره.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قراراً قبل أيام قليلة، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

ولاقى هذا القرار رفضاً فصائلياً واسعاً، خاصة من حركة حماس، فيما أكدت حركة فتح التزامها به.


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