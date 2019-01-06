بسبب الأحوال الجوية: إلغاء المسير البحري 22 للأسبوع الثاني على التوالي





وأضافت الهيئة عبر حسابها على (فيسبوك): أن سبب الإلغاء يعود لصعوبة الوصول للمكان، وسوء الطرق المؤدية له، نتيجة الأحوال الجوية.



وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات البرية والبحرية، حتى تحقيق كامل أهدافها، والمتمثلة بالكسر الكامل للحصار المفروض على أبناء شعبنا في غزة، وكذلك "العودة إلى مدننا وقرانا التي هجرنا منها".





وكانت الهيئة ألغت المسير البحري الأسبوع الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن تأجيل الحراك البحري الـ 22 لهذا الأسبوع أمام قرية (هربيا) في بحر شمال غزة، والموافق غداً الاثنين 2019/1/7.