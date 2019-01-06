المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يُعلن موقفه بشأن ملفات نتنياهو الشهر المقبل

من جهته، قال الوزير في حزب (الليكود) ياريف ليفين: إنه لا يمكن الإعلان عن نية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وفقاً لنتائج مساءلة إبان الحملة الانتخابية.



ووصف الوزير ذلك، في مقابلة إذاعية، بتدخل إضافي للجهاز القضائي في الإجراءات الديمقراطية، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



وانتقد ديوان نتنياهو الجهاز القضائي وطريقة عمله، وقال: إن "الدولة وحتى تاريخ الأنظمة الديمقراطية، لم يشهد أمراً كهذا من قبل"، بحسب بيان له.

رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع، أن يُعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، موقفه بشأن تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة من عدمه، الشهر المقبل.وقال مصدر بمكتب المستشار القانوني في حديث لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الأخير يعتمد على مستشارين سابقين ومسؤولين كبار في وزارة العدل، رأوا أنه من واجبه نشر موقفه قبل الانتخابات.