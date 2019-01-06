خليل الحية: المنحة القطرية ستكون خلال الأيام المقبلة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، استمرار تطبيق تفاهمات تخفيف وكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة إلزام الوسطاء للاحتلال الإسرائيلي بها.وقال الحية، وفق ما نقلت عنه صحيفة (فلسطين)، المُقربة من حركة حماس: المنحة القطرية مستمرة في دعم كهرباء قطاع غزة، والأسر الفقيرة والمستورة، وتقديم الخدمة للشعب الفلسطيني ورفع نسبة رواتب الموظفين، موضحًا أن منحة شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، ستكون خلال الأيام المقبلة في غزة.وأشار إلى أنه ينبغي على الوسطاء، إلزام الاحتلال فيما تبقى من هذه التفاهمات، رافضًا مراوغة الاحتلال في منح الصيادين مساحات جديدة للصيد.وأضاف: الصيد في المياه الإقليمية الفلسطينية هو حق للصياد الفلسطيني، ونقول: إن الاحتلال قوة طارئة وليست دائمة، ويناضل الشعب الفلسطيني، لانتزاع حقوقه انتزاعًا، فالحقوق تُنزع ولا تُوهب.