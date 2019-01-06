البردويل: اقتراح فصائلي يقضي بتأجيل مهرجان انطلاقة فتح في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل: إن هناك اقتراحاً فصائلياً، يقضي بتأجيل مهرجان انطلاقة حركة فتح في غزة، ووافقت عليه حماس.وأضاف البردويل، في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من حماس: أن الحركة ستستمع الليلة من الفصائل إلى رد حركة فتح على مقترحها.وكانت حركة فتح، أعلنت أن مهرجان الانطلاق المركزي، بمناسبة الذكرى 54 للثورة الفلسطينية، سيقام في ساحة السرايا بمدينة غزة، يوم غد الاثنين.وقال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "احتفالنا بانطلاقتنا أمر مقدس بالنسبة لنا، وهو حق لا يمكن انتزاعه من حركة فتح، حتى الاحتلال لم يقم بذلك".