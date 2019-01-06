إرشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جهاز الدفاع المدني، مجموعة إرشادات للمواطنين؛لتجنب الحوادث والحرائق خلال المنخفض الجوي، وطالبهم
باتباع الإرشادات، التي جاءت كالآتي:
1- تثبيت ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني، وتعبئة خزانات المياه، خلال المنخفض الجوي، خاصة أن سرعة الرياح قد تصل لــ 70 كم/ ساعة.
2- عدم محاولة اجتياز تجمعات المياه، والحذر من تشكل السيول.
3- استخدم وسائل الإنارة البديلة بدلاً من الشمع.
3-التفقد الدائم والمستمر لوسائل التدفئة، وخصوصاً التي تعمل على الغاز.
4- الانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة.
5- عند الخلود للنوم، التأكد من إطفاء وسائل التدفئة.
6- وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيداً عن الستائر، ومحتويات المنزل القابلة للاشتعال.
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