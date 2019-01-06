شؤون فلسطينية

إرشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال المنخفض الجوي

إرشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطن
أصدر جهاز الدفاع المدني، مجموعة إرشادات للمواطنين؛لتجنب الحوادث والحرائق خلال المنخفض الجوي، وطالبهم

 باتباع الإرشادات، التي جاءت كالآتي:

1- تثبيت ما هو عرضة للتطاير على أسطح المباني، وتعبئة خزانات المياه، خلال المنخفض الجوي، خاصة أن سرعة الرياح قد تصل لــ 70 كم/ ساعة.

2- عدم محاولة اجتياز تجمعات المياه، والحذر من تشكل السيول.

3- استخدم وسائل الإنارة البديلة بدلاً من الشمع.

3-التفقد الدائم والمستمر لوسائل التدفئة، وخصوصاً التي تعمل على الغاز.

4- الانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة.

5- عند الخلود للنوم، التأكد من إطفاء وسائل التدفئة.

6- وضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيداً عن الستائر، ومحتويات المنزل القابلة للاشتعال.

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