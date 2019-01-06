أكثر من 12 ألف معتمر يغادرون الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري





ودعا كافة المعتمرين إلى ضرورة الحصول على عقد خاص بتفصيلات رحلة العمرة، حماية لحقوقهم، وخوفاً من الوقوع في إشكالات مع الشركات.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس، أنه سيغادر خلال الأيام المقبلة الأراضي الفلسطينية، أكثر من 12 ألف معتمر نحو الديار الحجازية، وأضاف في تصريح صحفي، أن هذه الفترة تشهد سفر أعداد كبيرة من المعتمرين، وذلك لتزامنها مع بداية الإجازات المدرسية.بدوره، أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بسفر المعتمرين خلال هذا الأسبوع، من خلال خطة عمل، تم وضعها من قبل الوزارة، وأن هناك ترتيبات بالخصوص مع الإخوة في الإدارة العامة للمعابر الفلسطينية، وشرطة الاستراحة، الذين يبذلون جهداً مميزاً في كل عام تسهيلاً على المعتمرين، وتنظيماً لسير العمل.وقال أبو الرب: إن موظفي الوزارة، سيتابعون الرحلات في عدة محطات، سواء استراحة أريحا أو مدينة الحجاج في غور نمرين بالأراضي الأردنية، وكذلك في الديار الحجازية، وجرى التنسيق مع الإخوة في الجانب الأردني، الذين لا يألون جهداً في خدمة المعتمرين، وتسهيل مرورهم، وإنهاء إجراءات سفرهم في وقت قصير.بدوره، قال الوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر: إن ترتيبات السفر، تمت على أعلى مستوى من خلال المتابعة مع شركات ومكاتب الحج والعمرة، وتم التأكيد عليهم بضرورة جهوزية الحافلات والمرشدين والإداريين، وكذلك توفير السكن، حسب ما تم الاتفاق عليه مع المعتمرين.