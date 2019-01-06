صوافطة: ادعاء "حماس" بأن موظفين قُطعت رواتبهم وراء تدمير التلفزيون سناريو"مخزي"





وأكد صوافطة، أن بيان سلطة الأمر الواقع في غزة أمس، وادعاءهم بأن من فعل ذلك هم موظفون قطعت رواتبهم، ليس سوى سناريو ولم يعد ينطلي على أحد، وهو قديم جديد، وليس بالغريب على حركة تقوم بمثل هذا العمل المُخزي، على حد قوله.



وبدعوة من نقابة الصحفيين وحركة فتح، تنظم عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وقفة أمام مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مدينة طولكرم، احتجاجاً وتنديداً بالاعتداء على مكتب الهيئة في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنحَمّل أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة، (حماس) المسؤولية الكاملة على الاعتداء على مقر الهيئة العامة للإذعة والتلفزيون في قطاع غزة، بهدف كتم الصوت، الذي يفضح انتهاكات الاحتلال، والصورة التي تعكس الحقيقة للعالم.