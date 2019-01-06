شاهد: مع استقبال العام الجديد.. ما هي أحلام الغزيين وطموحاتهم بـ 2019؟

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



مع بداية العام الجديد، تتجدد آمال سكان العالم بعام يمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم الشخصية؛ بيد أن الأمر يبدو مختلفاً لدى الفلسطينيين.







أحلام الفلسطينيين وطموحاتهم تختلف كلياً، فمع معاناتهم من الاحتلال الإسرائيلي، والحصار، والانقسام وغيرها من القضايا، يأملون أن يكون عامهم الجديد خالياً من المعاناة.





ويطمح الفلسطينيون، إلى أن تنتهي معاناتهم مع الاحتلال المتواصل منذ سبعة عقود على التوالي، وأن تُطوى صفحة انقسام سرقت من حياتهم 12 عاماً، وأن يفك الحصار الذي أدى لتدهور الحالة الاقتصادية للقطاع.









"دنيا الوطن" رصدت ما قاله المواطنون في قطاع غزة، عن أحلامهم وطموحاتهم للعام الجديد، عبر التقرير التالي: