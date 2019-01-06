عميد الأسرى كريم يونس.. عام جديد من الأسر

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية والداخل المحتلين، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في السجون بينهم أقدم أسير في العالم، وعميد الأسرى الفلسطينيين، وهم:الأسير كريم يونس فضل يونس (59 عامًا) من قرية عارة في الداخل المحتل، معتقل منذ العام 1983 ومحكوم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل جندي، وكانت محاكم الاحتلال أصدرت حكمها في بداية اعتقاله بالإعدام شنقاً"، وبعد شهر اتخذت قرارًا بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.يونس هو أقدم أسير في السجون وفي العالم، حيث أمضى 36 عامًا فيها، وكان من المنتظر الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، والتي تضمّ 30 أسيراً، اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية "أوسلو إلّا أن سلطان الاحتلال نكثت بالاتفاقية، ورفضت الإفراج عنهم في آذار/ مارس 2014.من جنين الأسير خضر سليمان علي بشارات (41 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا، بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى في سجون الاحتلال 17 عامًاً.والأسير محمد محمود أحمد قدومي (53 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى في السجون 16 عامًاً.