أبو سيف: احتفالنا بانطلاقة فتح غدًا أمر مقدس.. ولا نخشى تيار دحلان





وعن احتمالية وقوع اشتباكات مع "التيار الإصلاحي" قال: نحن لا نخشى أحداً، لأن الأساس أن أبناء حركة فتح سيخرجون إلى الشارع؛ ليعبروا عن تمسكهم بالمبادئ والأهداف التي انطلقت من أجلها حركة فتح، وأنا كنت أتمنى أن تكون هذه المناسبة من أجل الوحدة الوطنية.





في ذات السياق، فقد نشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، أسماء لبعض المعتقلين من حركة فتح لدى الأمن في غزة.



- إقليم غرب غزة:



منذر الحايك، منير غبن، علام عبيد، علي طعيمة، أبو عرفات عاشور، محمد الترامسي، حازم الخواجا، لؤي الغول، حسام عائد عبيد، محمد مشهور الوحيدي، وسيم عبيد، هاني سليمان بكر، صالح حسونة، محمد السيد مطير، وديع المصري أبو السيد، محمد عثمان حبوش.



- إقليم شرق غزة:



نايف خويطر، حسين خويطر، صالح ساق الله، رامز الريفي، أحمد الحويطي، هاني كحيل، ابو ياسر الديري، رأفت رمضان، عاهد فروانة، سامح الجدي، سعدي حلس، يوسف حلس، أحمد رياض حلس، رائد عياد، مهنا حسنين، ياسر دغمش، محمد الوحيدي ، تيسير الراعي، يوسف عمر حلس، فوزي الريفي، حامد الفيومي، أحمد بدر، هاشم الشوبكي، باسل احمد حلس، ماهر احمد حلس، همام طافش، أحمد عطا الله، منذر البطش، زهير البهتيني، بسام الجمال، بهاء الوحيدي.



- إقليم شمال غزة:



يونس أبو دحيل، ياسر الجلاوي، ياسر البلي، محمد باجس التري، صالح قداس، عليان عليان، خليل سيد صالح، عطية حمودة، عائد أبو قمر، خالد حمودة، بلال حويحي، اسكندر حويحي، حسام نعيم، جواد المدهون، امين سلمان، علاء القطناني، سهيل الوحيدي، محمد حسن الكحلوت، رامز حمادة (زامل) صفوت العبد شعبان، رامي شبات، ناهد عبد الجواد، محمد أبو دلاخ، جمال الحو، عبد الكريم طنبورة، مدحت الهسي، محمد العجرمي، محمود الحو، حمادة العطل، حمزة حلاوة، ايمن محمد حلاوة، عزيز العنزي، محمد كامل أبو شباب، جهاد النجار، حسام أبو وردة، بسام التوم، اسماعيل جمعة، محمد العجوري، عاصف عبيد، حسام نعيم، محمد شدة أبو زريق، رائد فوزي قاسم، احمد منصور أبو عودة، معين مصباح الكفارنة، صفوت جنيد، اسماعيل ثابت، ياسر مسعود، توفيق أبو جراد، رامز حمادة، تامر السلطان، ساهر السلطان، محمد ابو بنات، محمد الجبور، ماجد العابدين، اياد صافي، عبد دغمش، محمد عبيد البحري، الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف.

وذكر أبو سيف، أن حركته، وجهت دعوة إلى حركة حماس لمشاركتهم في إيقاد الشعلة، وعندما وجهت حماس لحركة فتح دعوة للمشاركة في انطلاقتهم توجه وفد قيادي من الحركة وشاركهم باحتفال الكتيبة.