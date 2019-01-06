شؤون فلسطينية

تنقل 3395 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

تنقل 3395 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 3395 مسافراً في كلا الاتجاهين، السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-

مغادرون: 1818 مسافراً.
قادمون: 1577 مسافراً.
مرجعون: 9 مسافرين.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً وفي كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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