تنقل 3395 مسافراً السبت على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 3395 مسافراً في كلا الاتجاهين، السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 1818 مسافراً.

قادمون: 1577 مسافراً.

مرجعون: 9 مسافرين.





وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً وفي كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن