شؤون فلسطينية

الطوائف المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

الطوائف المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ الطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد، وهذه الطوائف هي: الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط، والأحباش الأرثوذكس.

وكعادتها، استعدت مدينة بيت لحم منذ الصباح، لاستقبال زوارها من حجاج وسياح، وستكون ساحة المهد مسرحاً للاحتفالات، وسيصل إليها أربعة مواكب بدءاً من موكب السريان عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً، يليه الأقباط على الساعة التاسعة والنصف، على أن يصل موكب بطريرك الروم الأرثوذكس كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث، الى بلاط ساحة المهد عند الظهيرة، وسيصار له استقبال رسمي حسب الستاتيكوس المتبع، وتختتم بموكب الاحباش عصراً، وفق وكالة الإعلام الفلسطينية الرسمية. 

وتعيش مدينة المهد أجواء من البهجة والفرحة كما كانت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي فيما يتواصل العمل كخلية نحل من خلال تضافر كافة الجهود لمؤسسات المدينة والمؤسسة الأمنية والمحافظة والبلدية للخروج بالاحتفالات بأبهى صورها، لترسل رسالتها الميلادية المتمثلة بالأمن والسلام والمحبة.

وانتشر افراد الشرطة وبعض عناصر الأجهزة الأمنية الأخرى على مفترقات الطرق الرئيسية وعلى امتداد شارع المهد والمسلك الخاص لدخول المواكب لتأمين وصولها ووصول المحتفلين.

وأجمع الكثيرون من رجال الدين ومواطنين ان رسالة العيد رسالة سلام ومحبة، وان بيت لحم ليست في سلام، وهي تنشد السلام، في ظل الحصار الخانق المفروض عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي .

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