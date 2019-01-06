(هآرتس): أبو مازن سيتجنب المواجهة مع إسرائيل لما بعد الانتخابات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيحاول تجنّب المواجهات مع إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات الفلسطينية.ويوم أمس، اجتمع عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة؛ لمناقشة جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية، وخطة السلام الأمريكية.وكان أبو مازن، قد أبلغ الصحفيين أن الفلسطينيين يواجهون أزمة خطيرة، بسبب سلوك إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، مضيفًا: إسرائيل تزيد من وتيرة البناء في المستوطنات، والولايات المتحدة معادية للفلسطينيين، كما انعكس الأمر في قرار نقل السفارة إلى القدس، وحماس تتنكر للاتفاقيات معها.وأوضح، أن مفتاح إنهاء الانشقاق، هو إجراء انتخابات ديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن أبو مازن، حذر من أن الجمود في عملية السلام، واستمرار البناء في المستوطنات، سيؤدي إلى إلغاء التعاون الأمني مع إسرائيل، وإلغاء سلسلة من الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.وشدد أبو مازن على أن الفلسطينيين، لن يقبلوا أي تدخل خارجي في القضايا الجوهرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لاسيما وضع القدس.