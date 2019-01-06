الشرطة تُحبط عملية تهريب 155 قطعة أثرية وتقبض على مهربيّن في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأحبطت شرطة محافظة أريحا والأغوار، مساء أمس السبت، محاولة تهريب 155 قطعة أثرية، وقبضت على شخصين مشتبه بهما بتهريب الآثار في قضيتين منفصلتين.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـ "دنيا الوطن" بأن فرع شرطة السياحة والآثار، تمكن وبعد المتابعة والتحري من القبض على المشتبه بهما في حالة تلبس بعد إجراء التفتيش القانوني لمركبتيهم والعثور على الآثار بحوزتهما بقصد تهريبها وبيعها.وأضاف العقيد ارزيقات في تصريح له، أن الشرطة أوقفت الشخصين، وحررت محضري ضبط منفصلين بالمضبوطات، تمهيداً لعرضهما على النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.