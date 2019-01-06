صالح ناصر: نواصل جهودنا من أجل تهدئة الأجواء بين حركتي فتح وحماس

تُواصل عدة فصائل فلسطينية جهودها من أجل وقف الاحتقان في الساحة الفلسطينية، وتهدئة الأجواء بين حركتي فتح وحماس.





وعُقد مساء أمس السبت، اجتماع فصائلي ضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والجهاد الإسلامي، من جهة، وحركة فتح من جهة أخرى.



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر: في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن الفصائل الثلاثة تواصل الجهود من أجل وقف الاحتقان، وتخفيف التوتر بين الطرفين.









وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أكد أن هناك جهوداً تُبذل من قبل عدة فصائل، من أجل عقد لقاءٍ قياديّ مع حركة حماس خلال الساعات القليلة المقبلة.











وأضاف: أنه من المقرر، أن يُعقد اليوم اجتماع بين الفصائل الثلاثة مع حركة حماس، لمواصلة هذه الجهود.وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أكد أن هناك جهوداً تُبذل من قبل عدة فصائل، من أجل عقد لقاءٍ قياديّ مع حركة حماس خلال الساعات القليلة المقبلة.

خاص - دنيا الوطن