الدفاع المدني يتعامل مع 21 حادث حريق وإنقاذ بالضفة الغربية

كانون الثاني/يناير 2019،





رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني، من يوم السبت 5حتى صباح الأحد 6 كانون الثاني/ يناير 2019، مع 21 حادثاً، منها 10 حالات إطفاء وحوادث حرائق، و11 حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.