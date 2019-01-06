دولي

وفاة وزير دفاع جيمي كارتر عن 91 ​عامًا

وفاة وزير دفاع جيمي كارتر عن 91 ​عامًا
هارولد براون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن هارولد براون، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأمريكي خلال رئاسة جيمي كارتر من عام 1977 حتى عام 1981 توفي عن عمر يناهز 91 عاماً.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن ابنته ديبورا براون، قولها: إنه مات بسبب سرطان البنكرياس.

وقال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، في بيان، "إنه من دواعي حزني العميق، أن أتقدم بالتعازي لوفاة وزير الدفاع السابق هارولد براون".

وأوضح بالقول: "لقد شكل جيش بلادنا على مدى أكثر من عقدين، محدثاً ثورة في تطوير الذخائر البحرية، ومجدداً لمنصات الأسلحة الأمريكية بعد حرب فيتنام، ومطوراً لطائرات الشبح، ومضطلعاً بدور قيادي في أبحاث الأسلحة النووية".

وامتدح شاناهان "قيادة براون الثابتة" خلال "الجزء اللاحق من الحرب الباردة".

وقاد براون، وهو فيزيائي نووي ومصمم للأسلحة، البنتاجون خلال غزو روسيا لأفغانستان، والمحاولة الفاشلة لإنقاذ الرهائن المحتجزين في السفارة الأمريكية في إيران عام 1980.

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