إسرائيل ستُطالب عشر دول عربية بدفع "250 مليار" دولار ضمن صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، والمعروفة باسم (صفقة العصر)، لن تقتصر فقط على الفلسطينيين، وإنما ستطال دولًا عربية، بداعي الحصول على تعويضات عن الممتلكات التي تركها يهود العرب خلفهم، قبل "الهجرة" إلى فلسطين.ووفق (شركة الأخبار) الإسرائيلية، فإن حكومة تل أبيب قدّرت، من خلال عمليّات سرية، "الممتلكات اليهوديّة" في ليبيا وتونس بخمسين مليار دولار، وسط تقديرات أن تصل "ممتلكات اليهود" في الدول العربية إلى 250 مليار دولار.وأوضحت الوكالة الإسرائيلية، أن الإعلان عن المبلغ الكلي سيتم قريبًا، وأن حصر "ممتلكات اليهود" في الدول العربية، جاء ضمن الاستعداد الإسرائيلي للإعلان عن خطّة السلام الأميركيّة.واعتبرت (شركة الأخبار)، أن عشر دول عربية، من بينها تونس وليبيا، جري فيها عمليّات لحصر "ممتلكات اليهود"، من قبل شركة مراقبة حسابات دوليّة تعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقل عنها موقع (الخليج 365).وبدأت هذه العمليّات منذ عام ونصف العام بشكل سريّ في المغرب والعراق وسورية ومصر واليمن، بالإضافة إلى إيران ودولٍ أخرى لم تكشف عنها.