فجرًا.. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت فجر اليوم 10 مواطنين، في محافظات الضفة الغربية.ووفق مصادر محلية، فقد جرى نقل المعتقلين إلى جهات غير معلومة.وعلى مدار عام 2018 الماضي، رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال، واصلت حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب، واعتلقت قرابة (5700) حالة، بينهم (980) طفلاً، و(175) امرأة وفتاة.