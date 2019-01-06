الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب الأراضي الفلسطينية

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنالأحد 6-1-2019: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ومغبراً، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات المساء إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، قد تصل في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ساعة ومثيرة للغبار والبحر مائج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، وتسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة أحياناً التي قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد على مختلف المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.الاثنين 7-1-2019: يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً إلى شديد البرودة، وتستمر فرصة تساقط الأمطار على فترات، خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.الثلاثاء 8-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية، تمتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ومثيرة للغبار والبحر مائج.الأربعاء 9-1-2019: يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من:1- خطر شدة سرعة الرياح.2- خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.4- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: