شؤون فلسطينية

شاهد: إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب بيت إيل..وانسحاب المنفذين

شاهد: إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب بيت إيل..وانسحاب المنفذين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب إسرائيلي بجراح طفيفة، فجر اليوم الأحد، إثر عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين بالقرب من (بيت إيل) شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وتجري قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفذين، فيما قال الجيش: إن السائق أصيب بجروح طفيفة بشظايا زجاج الحافلة، بعدما أُطلق أربع رصاصات باتجاهها، وفق ما ذكر موقع (عرب 48).

من جهة أخرى، أطلق فلسطينيون النار باتجاه مستوطنة (مجدال عوز) قرب مدينة بيت لحم دون أن تقع إصابات أو أضرار، فيما هرعت قوات معززة من جيش الاحتلال إلى المكان، وفق الإذاعة الإسرائيلية.

وكان جنديان إسرائيليان قتلا، وأصيب نحو عشرة آخرين أحدهم بجراح بالغة، في عمليتي إطلاق نار نفذها فلسطينيون قرب مستوطنة (عوفرا) ومنطقة (جفعات أساف) الشهر الماضي.

 

يتبع..




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