القناة 12: إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب بيت ايل بالبيرة





وعلى اثر ذلك، وصلت تعزيزات إسرائيلية كبيرة إلى مكان اطلاق النار على الحافلة، حيث أعلن جيش الاحتلال عن عدم وقوع اصابات بين المستوطنين.

وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فقد أغلقت قوات الإحتلال في المدخل الرئيسي للقرية بعد عملية إطلاق نار.

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أنه تم اطلاق نار، منتصف الليلة ، تجاه حافلة تابعة للمستوطنين، قرب قرية بيت إيل شمال البيرة.