الشرطة تقبض على شخص بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة وبالتعاون مع الأمن الوطني، اليوم، القبض على أحد الأشخاص بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها نصف مليون شيكل في الخليل.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني، تمكنت صباح اليوم من إلقاء القبض على مطلوب صادر بحقه ٨ أوامر حبس بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها نصف مليون شيكل.وأضاف البيان، بأن هذا الشخص كان هارباً من وجه العدالة منذ سنتين، وقد تم إلقاء القبض عليه أثناء اختبائه داخل منزله.هذا وأكد البيان إيداع المتهم بمركز الإصلاح والتأهيل لقضاء عقوبته.