مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

بدوره، نقل موقع (اليوم السابع) المصري، عن مصدر أمني، الذي أكد انفجارعبوة ناسفة في كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفرت عن استشهاد ضابط المفرقعات بمنطقة مابين جامع والكنيسة.



