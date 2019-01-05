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مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة

مقتل خبير متفجرات بعبوة ناسفة بمحيط كنيسة شرقي القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
لقي خبير متفجرات مصري، مصرعه، مساء اليوم السبت، خلال التعامل مع عبوة ناسفة اكتشفتها أجهزة الامن المصرية، بمحيط إحدى الكنائس شرقي القاهرة.

وقالت مصادر امنية وقضائية: "إن أجهزة الامن المصرية اكتشفت عبوة ناسفة بمحيط إحدى الكنائس في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الخبير قتل خلال تعامله مع العبوة الناسفة، فيما لم تعلن أي جهة حتى اللحظة، مسؤوليتها عن الحادث.

بدوره، نقل موقع (اليوم السابع) المصري، عن مصدر أمني، الذي أكد انفجارعبوة ناسفة في كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفرت عن استشهاد ضابط المفرقعات بمنطقة مابين جامع والكنيسة. 

وأسفر الانفجار عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة أخر، أثناء فحص شنطة كانت تحوي العبوة.

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