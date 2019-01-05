(هآرتس): الوضع في غزة متفجر جدا والتسهيلات عبارة عن (أكامول)

نقلت صحفية (هآرتس)، اليوم السبت، عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: "إن الوضع في غزة متفجر جداً، وإن التسهيلات هي مجرد (أكامول) لمريض سرطان".





وأضافت المصادر ذاتها: "إن غزة وإسرائيل ناضجين لاتفاق محدود، لا ينهي الحصار عن قطاع غزة بالكامل، ولا يعيد الاسرى الاسرائيليين من غزة"، بحسب الصحفية.





يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد نتيجة المواجهات بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.









رام الله - دنيا الوطن